Co tego lata mówią Ewa Farna i Maria Dębska? "Jestem tego warta"!

Tak – w wielkim skrócie – możemy podsumować event "Lekcje Wartości od L’Oréal Paris", który 23 maja odbył się w warszawskim Kinogramie. Tym razem jednak zaproszeni goście nie zebrali się, by podziwiać kosmetyczne nowości i spotkać się z ekspertami z zakresu pielęgnacji czy makijażu, ale by posłuchać pasjonującej rozmowy z polskimi twarzami marki L’Oréal – Ewą Farną i Marią Dębską.

Ewa Farna: Umówmy się, wyglądam inaczej niż dziewczyny z plakatów. Moje ciało bywało i jest komentowane na tysiąc różnych sposobów przez innych. A skoro tylu ludzi tak mówi, to może coś w tym jest? Jednak kiedy to ciało przyniosło na świat nowe życie, zyskałam do niego jeszcze większy szacunek. Wstydzę się, czuję się głupio, że mogłam nawet na chwilę kwestionować doskonałość swojego ciała. Od tego czasu, niezależnie jak wyglądam, przez jaki okres w życiu przechodzę, jak się dzisiaj czuję, lubię je i chce się o nie jeszcze bardziej zatroszczyć. Jestem mu wdzięczna za to, co dla mnie robi, jak działa i jak mi służy. Jestem tego warta, wszystkie jesteśmy tego warte.