Co z rozwodem Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego? Tabloid przekazał niezbyt optymistyczne informacje

Friend 57 min. temu zgłoś do moderacji 24 7 Odpowiedz

Widocznie każda ze stron szykuje ciężką artylerię i świadków, aby udowodnić drugiej stronie winę, stąd taka opiszałość. Przy rozwodach bez orzekania o winie często sprawa kończy się na pierwszym czy drugim terminie. Aśka chce wyrwać wszysto, do tego sprawy majątkowe. Najprawdopodobnie mieli intercyzę, ale to czego dorobili się w trakcie małżeństwa to już wspólne. Ptaszki ćwierkają, że przecieko Aśce też będzie zeznawało kilka osób, więc najprawdopodobnie skończy się to rozwodem z orzeczeniem winy obojga. Królik nie chce rozwodu bez orzekania winy, ma jakieś asy w rękawie. Skoro chciała wojny, to ją może przegrać, a wówczas na światło dzienne wyjądą niektóre sekrety Asi i już taka święta nie będzie, dlatego teraz nalega na rozwód bez orzekania o winie i nie ma to związku z chęcią szybkiego zakończenia małżeństwa. Nie bądźcie naiwni. To będzie lepsza telenowela niż wszyskie brazylijskie razem wzięte.