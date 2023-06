Córka Adama Małysza pozuje z mężem na weselu. Internauci zachwycają się stylizacją: "PIĘKNA DAMA" (FOTO)

Mimo znanego nazwiska Karolina Małysz żyje z dala od blasku fleszy. Losy jedynej córki Adama Małysza wzbudzają jednak spore zainteresowanie rodzimych mediów. O latorośli słynnego skoczka szczególnie głośno było w 2021 roku - wówczas Małysz poślubiła bowiem ukochanego, Kamila Czyża. Szczegóły zaślubin pary do ostatniej chwili trzymane były w tajemnicy, a panna młoda i jej rodzice pochwalili się ujęciami z ceremonii dopiero po fakcie. W późniejszej rozmowie z Plotkiem córka Małyszów wyjaśniła, że ślub był dla niej uroczystością prywatną i obawiała się medialnego zainteresowania, dlatego też do samego końca ukrywała datę wydarzenia.

Karolina Małysz na co dzień prowadzi konto na Instagramie, na którym okazjonalnie dzieli się z obserwatorami prywatnymi kadrami. Córka Adama Małysza dość chętnie dokumentuje na swoim profilu kolejne zagraniczne podróże - w kwietniu Karolina relacjonowała na przykład wyprawę do Tajlandii, w którą wyruszyła wraz z mężem. Wcześniej Małysz odwiedziła także m.in. Meksyk, Włochy, Chorwację czy greckie Santorini.

Córka Adama Małysza pochwaliła się zdjęciem z wesela. Zachwyciła kreacją

Karolina Małysz od czasu do czasu udostępnia także w sieci fotografie w towarzystwie męża. Kilka dni temu pochwaliła się na przykład zdjęciem z imprezy, na którą wybrała się wraz z ukochanym. Okazuje się, że małżonkowie mieli ostatnio okazję bawić się razem na weselu. W poniedziałek Małysz udostępniła na swoim instagramowym profilu ujęcie, na którym widać, jak pozuje na łonie natury, wpatrując się w męża. Na fotografii można było również zobaczyć stylizacje, w których para szalała na weselnym przyjęciu.

Karolina Małysz na wesele wybrała sięgającą do połowy łydki sukienkę na ramiączkach w kolorze zgaszonej czerwieni. Córka najsłynniejszego polskiego skoczka wyraźnie zadbała o to, by dobrane przez nią dodatki nie odwracały zbytnio uwagi od kreacji. Stylizację uzupełniła klasycznymi, beżowymi sandałkami oraz romantyczną fryzurą. Mąż Karoliny na uroczystości pojawił się zaś w błękitnej koszuli, granatowej marynarce oraz spodniach w kratę.