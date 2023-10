Córka Adama Małysza zaszalała i zmieniła fryzurę! Metamorfoza zachwyciła internautów: "Ale kolor" (FOTO)

Córka Adama Małysza, Karolina Małysz-Czyż, ma już 25 lat i jest mężatką. W odróżnieniu od większości dzieci znanych rodziców stroni jednak od robienia kariery w mediach. Co prawda jest aktywna na Instagramie, ale nie wygląda na to, żeby miała zapędy do zostania typową influencerką.