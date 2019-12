Córka Anny Dereszowskiej przeszła operację!

Wiele wskazuje na to, że wspomniane wyznanie mogło mieć związek z problemami zdrowotnymi jej córki Leny. Jak donosi "Dobry Tydzień" dziewczynka zmuszona była poddać się operacji obu nóg . Ponoć 11-latka przed zabiegiem uczęszczała na fizjoterapię , jednak nie przyniosła ona zamierzonych efektów.

Teraz Lenę czeka długa rehabilitacja , wciąż ma bowiem problemy z chodzeniem. Mimo wszystko córka aktorki bardzo chciała ponoć jak najszybciej wrócić do szkolnych zajęć.

Niestety to nie jedyne problemy, z którymi zmaga się pociecha Anny Dereszowskiej. Kilka miesięcy temu w jednym z wywiadów gwiazda wyznała, że Lena ma również słaby wzrok, a z wiekiem jej wada nieustannie się powiększa.

"W tej chwili jest to minus 3,5 dioptri. Wada z całą pewnością będzie się powiększała, bo już nam to okulista powiedział. Do któregoś momentu będzie się powiększała, potem stanie" - zdradziła "Życiu na gorąco".