Córka Artura Żmijewskiego WYZNAJE MIŁOŚĆ ukochanej w nowej piosence. "Wiesz, że ciebie ja. I wiem, że ty mnie też..."

Artur Żmijewski jest dumnym ojcem trojga dzieci, które są owocem jego trwającego już trzy dekady małżeństwa z Pauliną. Najstarsza z pociech aktora, Ewa Żmijewska, zdecydowała się pójść w jego ślady i również spróbować swoich sił w przemyśle rozrywkowym. Po ukończeniu szkoły Los Angeles College of Music aspirująca wokalistka założyła zespół z koleżanką, Shandy Casper i poświęciła się temu, co kocha najbardziej, czyli występowaniu na scenie. Przyjaźń z członkinią formacji przerodziła się później w miłość, co - jak przyznała sama Ewa - nie było dla jej rodziców specjalnym zaskoczeniem.