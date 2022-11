Córka Cezarego Pazury chwali się PARTNEREM! Ukochany Anastazji Pazury występował u Patryka Vegi... (FOTO)

Anastazja Pazura to najstarsza córka Cezarego Pazury. Czym się zajmuje?

34-letnia Anastazja Pazura co prawda próbowała swoich sił w świecie show biznesu, jednak nie udało jej się w nim zaczepić na dłużej. Całkiem niedawno towarzyszyła jednak ojcu w specjalnym odcinku "Milionerów" , a prywatnie ojciec i córka mają bardzo dobre relacje. Na co dzień Anastazja realizuje się jako artystka i specjalistka w grafice 2D, a w zeszłym roku znany ojciec wspierał ją przy okazji wernisażu jej prac.

Anastazja Pazura spotyka się z aktorem Vegi. Kim jest?

Kim jest chłopak Anastazji Pazury? Mężczyzna oznaczony na zdjęciu to Tomasz Olejnik , aktor filmowy, serialowy i dubbingowy. Możecie go zresztą kojarzyć, bo pojawił się w kilku produkcjach Patryka Vegi : "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", "Polityka" oraz "Miłość, seks & pandemia". Jego głos mogli z kolei usłyszeć najmłodsi, bo wcielał się w różne postacie w filmach animowanych i produkcjach familijnych.

Gdybyś zjawiła się w jakimkolwiek innym momencie mojego życia, w jakiejkolwiek innej sytuacji, boję się, że nie byłoby możliwe to, co jest teraz. Tak jakby wszystko, co miało miejsce do tej pory, było po to, bym mógł dziś cieszyć się Tobą. Nie zmieniłbym nic. Odniósłbym wszystkie porażki. Poniósłbym wszystkie koszta. Choćbyś była tylko na chwilę, to ta chwila już zdołała wywrócić mnie na drugą stronę - napisał.