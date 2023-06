Córka Daniela Craiga zapozowała w bikini jak dziewczyna pierwszego Bonda. "Zachwycająca"

Brytyjka również realizuje się jako aktorka , choć na razie nie ma na koncie większych filmowych ról. Do tej pory można ją było oglądać głównie w teatrze i kilku krótkometrażowych produkcjach. Od dawna jest też reprezentowana przez agencje Select Model London i Ford Models.

Córka Daniela Craiga w bikini

Ostatnio o Elli zrobiło się głośno za sprawą wakacyjnych zdjęć. 31-latka pozuje na nich w białym bikini, co skojarzyło się internautom z kadrem z filmu "Doktor No", w którym to Ursula Andress wcieliła się w pierwszą dziewczynę Jamesa Bonda, Honey Rider.