Córka Dr. Dre MIESZKA W SAMOCHODZIE! "Podejmuję się dorywczych prac, żeby przeżyć"

Mad 8 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Do Yyy: Stany to nie Polska, u nich to tak nie działa. Co z tego, że kupi dom, na ten dom trzeba zarobić, jak ją nie będzie na to stać, podatki od gruntu są mega wysokie w niektórych rejonach. Poza tym kto tam wie, jaka jest między nimi sytuacja. Kobieta ma 38 lat i o ile nie jest wdową, to ta czwórka dzieci ma też przede wszystkim ojca/ojców, to stąd powinny być środki na ich utrzymanie.