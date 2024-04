Córka Ilony Ostrowskiej ma już 18 lat. Miłosława pójdzie w ślady sławnej matki? Tak dziś wygląda (FOTO)

vec 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Karolak i Ostrowska mieli wziąć ślub. Aktor przyłapał jednak ukochaną na gorącym uczynku. "Zastałem tam mężczyznę" - powiedział Tomasz Karolak. Karolak i Ilona Ostrowska przez wiele lat tworzyli związek. Ich relacja zaczęła się jeszcze na studiach. Ona uczęszczała do łódzkiej filmówki, on kształcił się w Krakowie. Pomimo odległości para bardzo się kochała. Nie wyobrażała sobie bez siebie życia. Jeszcze na studiach dawni zakochani postanowili przypieczętować swoją miłość. "Kiedy byliśmy piękni i młodzi, byliśmy narzeczeństwem. U Ilonki piękność została. Nadeszły romantyczne zaręczyny na Zamojszczyźnie, paliło się w kominku, byli nasi rodzice, padłem przed nią na kolana" - powiedział Karolak. Lata temu Tomasz Karolak odkrył, że Ilona Ostrowska miała romans. Nie dowiedziałby się o tym, gdyby pewnego dnia nie postanowił zaskoczyć jej w akademiku. Ta sytuacja kompletnie go załamała. "Zastałem tam mężczyznę. Nie większego czy silniejszego. Takiego, co był na miejscu. Moje serce zostało wtedy złamane. Chyba niosę w sobie urazę. Mam strach przed wejściem w nową miłość" - przyznał w jednym z wywiadów. W ten sposób gorące uczucie między Karolakiem i Ostrowską zgasło na dobre. Obecnie aktorzy mają dobre stosunki.