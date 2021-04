Córka Izabelli Scorupco WSPÓŁPRACUJE z gwiazdą Hollywood! "Drużyna marzeń!" (FOTO)

Izabella Scorupco należy do wciąż nielicznego grona Polaków, którym udało się zaistnieć w Hollywood. Drzwi do międzynarodowej kariery otworzyła jej rola dziewczyny Bonda w Golden Eye. Scorupco do dziś uchodzi za jedną z najpiękniejszych partnerek Agenta 007. Dzięki występowi w kultowej produkcji Polce udało się również wystąpić w kilku innych wysokobudżetowych produkcjach.