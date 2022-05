Córka Jacka Kurskiego pozuje w takich samych okularach jak pociechy Lewandowskich. Ikony dziecięcego stylu? (ZDJĘCIA)

Hmm 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Jak facet (Kurski) odchodzi do innej to nikt go nie linczuje no tak ale zapomniałam w Polsce pis niedługo powróci kamieniowanie na smierć tak jak to mówi pismo święte w końcu ostatnio w europarlamencie pis wykrzyczał jakiej chce Europy - opartej na zasadach starego i nowego testamentu oraz prawach rzymskich czyli władza męża nad żona, ojca nad córka gdzie zaręczyny polegały na przyrzeczeniu oddania przyszłej żony pod władzę przyszłego męża. A porem ukarać córkę i cudzołożnika karą śmierci. A stary testament jeszcze gorszy!