Córka Kim Kardashian zszokowała widzów: "To mówi o niej wszystko" (WIDEO)

Rodzina Kardashianów od zawsze wzbudzała wiele kontrowersji. Okazuje się, że przedstawiciele najmłodszego pokolenia celebrytów również potrafią zaskoczyć swoim zachowaniem. Niedawno udowodniła to córka Kim Kardashian i Kanye'go Westa, której zachowanie w kuchni wywołało lawinę komentarzy.

W najnowszym odcinku programu "The Kardashians", Kim i jej córka gotowały wspólnie obiad, na który zamierzały podać pieczonego kurczaka oraz sushi. Choć to połączenie samo w sobie jest dosyć nietypowe, to bardziej zaskakujący okazał się fakt, że North zjadła całą cebulę, jakby to było jabłko.

Córka Kim Kardashian zjadła surową cebulę, jakby to było jabłko

10-latka wzięła do ręki bulwę cebuli, po czym bez grymasu na twarzy ugryzła warzywo. Zszokowana mama nie mogła powstrzymać swojego zdziwienia. Aby zaspokoić swoją ciekawość, postanowiła zapytać dziewczynkę wprost:

Możesz to tak normalnie zjeść? - dopytywała Kim.

North bez krępacji zapytała mamy, czy też chce. Kardashian odmówiła, natomiast była pod wrażeniem, jak jej córka je ostre warzywo. Nie omieszkała też skomentować całej sytuacji.

Nie, dzięki. Zamierzasz zjeść cebulę jakby to było jabłko? Tak, ludzie, ona to robi. [...] Ona je warzywa jak owoce - powiedziała do kamery.

Internauci są zszokowani zachowaniem 10-letniej North West

W momencie, gdy Kim pocałowała córkę w policzek, gwałtownie się odsunęła, wszystko z powodu bardzo intensywnego zapachu.

O nie! To jest za mocne. O mój Boże, moje oczy dosłownie łzawią. Jak można nie płakać? - dopytywała ze zdumieniem.

W mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy. Internauci byli jeszcze bardziej zszokowani niż celebrytka.

To dziecko jest naprawdę specyficzne. Ona je cebulę jak jabłko?!; Dlaczego North West je cebulę jak jabłko, płaczę ze śmiechu; North West je cebulę jak jabłko. To mówi wszystko. Mała ikona; Jedzenie surowej cebuli przez North czyni ją najdziwniejszą osobą z "The Kardashians" - pisali internauci.

