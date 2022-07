Córka królowej Jordanii ogłasza ZARĘCZYNY! Serce księżniczki Iman skradł grecki multimilioner (FOTO)

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że to brytyjska rodzina królewska wiedzie dziś prym w światowych mediach. Choć o kolejnych podróżach i aktywnościach Kate Middleton i księcia Williama donoszą największe portale, to nie są oni oczywiście jedynymi royalsami, którzy starają się godnie reprezentować swój kraj. Mowa na przykład o najsłynniejszej familii Jordanii i jej medialnej "twarzy", królowej Ranii .

Królowa Rania z Jordanii poznała przyszłego męża, króla Abd Allaha II , jeszcze w 1993 roku na jednym z przyjęć. Wpadli sobie wtedy w oko tak bardzo, że ślub sformalizowali już 3 miesiące później. Dziś zajmuje się tym, o co powinien dbać każdy szanujący się royals, czyli działa charytatywnie, krzewi rodzimą kulturę i dogląda dorastających pociech. W mediach głośno było szczególnie o jej najstarszej córce, księżniczce Iman .

Córka Ranii bywała już nazywana przez media "jordańską Kate Middleton" , jednak na podobną popularność będzie musiała jeszcze trochę popracować. Teraz o jej życiu prywatnym może stać się naprawdę głośno, bo wygląda na to, że wśród tamtejszych royalsów szykuje się głośna uroczystość. Jak poinformowała królowa Rania na swoim instagramowym profilu, jej córka niebawem ma wyjść za mąż .

Jak to zwykle bywa w szeregach arystokracji, księżniczka Iman znalazła dla siebie niezłą partię. Jak donosi magazyn "Hello!", jej przyszły mąż nazywa się Jameel Alexander Thermiotis i pracuje w jednej z nowojorskich firm. Choć urodził się w Caracas w Wenezueli, to z pochodzenia jest Grekiem. Na koncie ma studia z zarządzania, które z pewnością pomogą mu w pomnażaniu majątku, który już teraz portal CelebSeek szacuje na 15 milionów dolarów.