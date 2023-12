Córka Mamy June NIE ŻYJE. 29-latka toczyła walkę z nowotworem

Magali 1 godz. temu zgłoś do moderacji 203 60 Odpowiedz

Ostatnio jest spory przyrost nowotworów. Ciężko to tłumaczyć brakiem badań w pandemii, raczej nie byłoby tak dużego wzrostu. Są też częściej wykrywane nietypowe mutacje i zezłośliwienia. Albo wirus doprowadził do mutacji komórek albo szczepionki indukowały jakieś procesy nieprzewidziane przez producentów. Z czegoś to musi wynikać. Bez ataku na kogokolwiek, ale jest to zastanawiające.