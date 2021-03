8-letnia córka Moniki Ordowskiej pozuje w SZPILKACH na tle luksusowego ferrari (FOTO)

Wariatka xD przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Serio?! To się naprawdę dzieje?? Ludzie ludziom niszczą życie i psychikę!! Straszne co się dzieje na świecie - sami go wyniszczymy i sami się wykończymy nawzajem... Przykre... Ludzie zacznijcie cieszyć się życiem, a nie zatruwać tym co kto ma i jak się komuś innego powodzi - każdy może być szczęśliwy, trzeba tylko działać i spełniać swoje marzenia, dążyć do nich a nie tylko patrzeć na innych i każdego wkoło obgadywać... Skupcie się na sobie, swoim i na własnym rozwoju!