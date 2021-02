Córka Roberta Leszczyńskiego o początkach kariery: "Pierwszy raz ktoś skrytykował mój śpiew"

lol 59 min. temu zgłoś do moderacji 104 1 Odpowiedz

Ja wchodzę do teatru, a tu wychodzi Józek, mówi do mnie: "A to twoja córka. To dlaczego ona do mnie nie przyszła? Co to jest?" - wspominała jej mama. Nie mówcie tylko, że to nie "po znajomości".