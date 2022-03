Córka Romana Polańskiego walczy z ALKOHOLIZMEM. "Kiedy to piszę, ODBIERA MI MOWĘ"

Morgane Polański to dzisiaj już 29-letnia aktorka, która jest owocem związku Romana Polańskiego i Emmanuelle Seigner . Choć nie jest w pierwszej lidze rozchwytywanych filmowych nazwisk, to udało się jej wystąpić w kilku głośnych produkcjach. Widzowie mogli ją oglądać m.in. w: Dziewiątych wrotach, Pianiście, Autorze widmo czy serialu Wikingowie. W Polsce o Morgane mówiło się głównie w kontekście afery, której niesławnym bohaterem był jej ojciec. Dziewczyna gorliwie broniła Romana Polańskiego , po tym, jak był ścigany przez wymiar sprawiedliwości za gwałt na 13-latce.

16 marca 2022 r. mijają dwa lata mojej trzeźwości. Kiedy to piszę, odbiera mi mowę, to dla mnie bardzo emocjonalne. Dotychczas nie opisywałam tutaj tej podróży, ale wydaje mi się, że warto to zrobić dzisiaj. Aby podzielić się nadzieją, gdy ktoś może czuć się beznadziejny i bezradny. Aby przypomnieć, że na końcu tunelu zawsze jest światełko, nawet jeśli nie możesz dostrzec tam choćby przebłysku, że możliwe jest życie w wolności, dzień po dniu - napisała.