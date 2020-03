Córka Stevena Spielberga została aresztowana za PRZEMOC DOMOWĄ

Filomena 45 min. temu zgłoś do moderacji 35 4 Odpowiedz

Moja siostra adoptowała córkę z rodziny patologicznej podejrzenie ,że dzieci pochodzi z kazirodztwa wzięło ja jak miala 5 lat i już wtedy mieli problemy,bo dziecko zaczynało robić krzywdę zwierzętom domowym. Oni jednak się nie poddawali dziecko dostawało dużo miłości, zrozumienia i wsparcia jednak wraz z tym jak rosła zaczęła jeszcze bardziej niepokojąco się zachowywać. Psycholog radził wizyty u psychiatry,gdzie potem wyszło, że w wieku 12 lat oprócz niskiego ilorazu inteligencji i schizofrenia paranoidalna oraz skłonności do sadyzmu. W wieku 14 lat pokazywała się nago ojcu i ogólnie facetom, była wulgarna, prowokowała, brała narkotyki.oni nie wiedzieli już co robić rum bardziej ,że na próby pomocy reagowała agresja, zdarzało się,że groziła siostrze nożem. Potem zaczęła uciekać z domu i po jednej takiej ucieczce przyszła z brzuchem. Okazało się że świadomie w wieku 16 lat uprawiała seks z dwoma starszymi facetami. Mówioa,że to nie był gwalt. Ciaza była wczesna i siostra wiedziała ,że córka nie będzie się dzieckiem zajmować skoro sama jest nieodpowiedzialna i chora . Została wykonana aborcja. Rok później znów zaszła w ciążę.Obecnie siostrzenica ma 20lat za sobą kilka prób samobójczych, pobytów na oddziale zamknietym oraz dwie ciąże z czego jedno dziecko jest głęboko upośledzone,a drugie nie mówi. Siostra żałuję tej adopcji. Leczy się na depresję i stany lękowe mówi,że gdyby miała cofnąć czas nigdy by tego dziecka nie wzięła.