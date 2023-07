Cristiano Ronaldo buduję nową willę. Sąsiedzi są wściekli: "Ulica jest zamknięta od miesięcy przez tą piramidę (WIDEO)

Lulu 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mieszkam w Francji,ludzie ,tylko 50 procent pokazują co się dzieje ,wszystko popalone ,witryny wszystkie wybite albo popękane,samochody płoną,nawet dziś o 5 rano wybuch i plonał samochód pod moim oknem ,tego nikt nie zmieni ,mają dostęp darmowy do kultury ,edukacji ,sportu i co ?wszystko niszczą,nawet psy na spacer nie wychodzą ,bo ludzie się boją ,mieszkam w Wattrelos na granicy belgi ,nigdy tu tak nie było ,nie mówię co się dzieje w dużych miastach ,tu była renowacja wszystkiego 5 lat temu ,wygląd jak po wojnie ,nie dopuścić do tego u was ,,,,,