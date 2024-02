Cristiano Ronaldo sprawił Georginie wyjątkowy prezent na urodziny: "DZIĘKUJĘ, KOCHANIE". Tanio nie jest... (FOTO)

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez tworzą zaskakująco zgraną parę. Choć internauci wątpili w szczerość ich relacji, a media co jakiś czas donoszą o rzekomych kryzysach, to nic nie wskazuje na to, aby między małżonkami miało się źle dziać. Wręcz przeciwnie - ukochana piłkarza właśnie kolejny raz udowodniła, że w ich związku trudno mówić o oziębłości.

Georgina Rodriguez pochwaliła się prezentem od Ronaldo. Cena? Kosmiczna

W zeszłą sobotę Georgina obchodziła 30. urodziny i sumiennie zadbała o to, aby nikomu ten fakt nie umknął. O tym ważnym dniu pamiętał też Cristiano, który sprawił jej z tej okazji wyjątkowy prezent. W świecie znanych i lubianych najlepsze upominki to oczywiście te, którymi można się pochwalić w sieci i taktycznie oznaczyć drugą połówkę w poście, tak więc nie trzeba chyba tłumaczyć, jaką drogą obrała Rodriguez.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Zdjęcia wrzucili do sieci. Zobacz, gdzie Ronaldo zabrał swoją ukochaną

Na jej Instastories trafiło zdjęcie luksusowego zegarka, który był robiony na zamówienie przez nowojorską firmę Jacob & Co. To ulubiona marka Ronaldo, z którą ten miał okazję współpracować, więc wybór nie powinien dziwić. Wysadzane diamentami cacko z różowym paskiem najwyraźniej przypadło do gustu jego ukochanej, która publicznie podziękowała za "skromny" podarek.

Dziękuję, kochanie - napisała, prezentując z dumą prezent w całej okazałości.

Na to, że nie wie, która godzina, nigdy więc już narzekać nie będzie, ale warto sobie zadać oczywiste pytanie - ile to właściwie kosztowało? Wyliczeń dokonał twitterowy profil Football Tweet, który twierdzi, że piłkarz mógł wydać na ten gustowny gadżet nawet 100 tysięcy dolarów, czyli prawie 400 tysięcy złotych. Na codzienne wyjście na zakupy czy wycieczkę do parku będzie w sam raz.

Swoją drogą internauci nie są zachwyceni kosztowną zabawką Georginy, rozpisując się w komentarzach, że "wygląda jak coś, co można kupić w dyskoncie", ale czy ktoś się skarży? Grunt, że wszyscy wiedzą, ile kosztował. Reszta nie ma już w sumie znaczenia.

Sprawilibyście sobie taki?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.