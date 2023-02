Czarno-biała Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski trzymają się za rękę, pozując na ściance (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od czasu ujawnienia swojego związku nie schodzą z pierwszych stron gazet. Oboje mają napięty grafik, bo nie tylko prowadzą razem śniadaniówkę, ale także spełniają się poza nią. Dziennikarz zapowiedział ostatnio, że zamierza sprawdzić swoją formę, biorąc udział w Ironmenie. Jego ukochana też nie może narzekać na brak zajęć. Aktorka oprócz tego, że od lat wciela się w rolę Kingi w "M jak miłość", to jeszcze prowadzi taneczne show "You Can Dance. Nowa Generacja".