Czesław Michniewicz dokazuje z rodziną w Gdyni: uprzejmości z fanami, wizyta w knajpie i drinki (ZDJĘCIA)

WWO 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skorumpowany dziad i tyle. Zero szacunku. Jakbym spotkała to bym w oczy powiedziała, ze brzydzę sie tym, że ,mnie reprezentuje. Doskonały przykład, ze kłamstwo ma krótkie nogi (choć czasem szybko nimi przebiera) i za wszystko co robisz możesz zostać w przyszłosci rozliczony. Bo czasy się zmieniają, punkt widzenia się zmienia, postrzeganie kwestii etyki także. Dzis nikomu przekręciarze nie imponują, mamy wszyscy dość bycia okradanymi!! Każdy kto robi takie rzeczy powinien do końca swoich dni bać się,z ę któregoś dnia otworzy gazetę i przeczyta tam o swoim krętactwie. Tak jak teraz Czesio. Smród się będzie za nim ciągnął już na zawsze bo każdy dobrze wie jak było, wystarczy poczytać jak odpowiada na zadawane w sprawie korupcji pytania "nie mam wiedzy" - nawet o tym, ze piłkarze w trakcie przerwy w meczu poszli handlowac tym meczem zamiast ustalać z trenerem strategie na druga połowę. Gdzie niby trener wtedy był, że "nie wiedział"? Jak to w ogóle mozliwe fizycznie? Nie zauważył, ze w szatni nie ma 11 chłopa???? A jak już wrócili z tego handelku to nawet nie zagadnął dlaczego ich na odprawie nie było? Przecież oczywiste jest, że to kłamstwa...