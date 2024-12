Czwarta rocznica śmierci Piotra Machalicy. Przed laty głośno było o jego burzliwym związku z Edytą Olszówką. "Kochamy się i kłócimy z równą pasją"

Właśnie mijają cztery lata od śmierci Piotra Machalicy. 14 grudnia 2020 roku zmarł po tym, jak w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną i podłączony do respiratora. Kilka lat wcześniej aktor przeszedł operację serca , podczas której wymieniono mu zastawkę. W chwili śmierci miał 65 lat.

Piotr Machalica związał się z Edytą Olszówką jeszcze przed rozwodem

Tak Edyta Olszówka i Piotr Machalica mówili o tym, co ich łączyło

Po tym, co przeszedłem, czuję się niemal niezniszczalny. Nie wyobrażam sobie już niczego, co mogłoby mnie złamać. A to wszystko dzięki Edycie - mówił.

Kontrowersje wokół relacji Edyty Olszówki i Piotra Machalicy

Gdyby tak o nas nie gadali, być może byśmy byli do teraz razem. Niestety, to była ogromna presja społeczeństwa - ubolewał w wywiadzie dla "Faktu". (...) Te plotki, które się na nasz temat pojawiały, jednak skutecznie to wszystko zabijały. Nikt, kto tego nie doświadczył, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak to psuje krew. (...) Ludzie nas nie znali, a mieli wyrobione zdania i opinie na nasz temat. Każde z nas zaczęło się zamykać i oddalać - tłumaczył.