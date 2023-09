Czy znasz odpowiedzi na proste pytania za 500 złotych z "Milionerów"? (QUIZ)

iQuizy Created with Sketch.

"Milionerzy" to teleturniej, który zdobył ogromną popularność na całym świecie. W Polsce emitowany jest już od ponad 20 lat i niezmiennie budzi duże emocje, zwłaszcza gdy uczestnik zbliża się do ostatniego pytania i ma realną szansę na wygranie ogromnych pieniędzy. Pytania są podzielone na różne poziomy trudności i teoretycznie te pierwsze powinny być najłatwiejsze, a mimo to wielu uczestników ma z nimi problem. Czy faktycznie pytania za 500 złotych są aż tak podchwytliwe? Przekonajcie się sami, rozwiązując nasz quiz!