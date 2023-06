Czy znasz odpowiedzi na wszystkie pytania za milion z "Milionerów"? (QUIZ)

xczx 33 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Każdy chciałby miliony… ale większość ludzi nie jest przygotowana do radzenia sobie z dużymi pieniędzmi Nagły przypływ gotówki (np. wygrana) skutkuje wzrostem zainteresowania pseudoprzyjaciół i konsumpcji (kupowaniem rzeczy, samochodów, domów). Po jakimś czasie jest problem z ich utrzymaniem i następuje wyprzedaż. Jest wiele przykładów bankructw w sporcie, show-biznesie. Gdy źle zarządzasz kasą, to roztrwonisz kazdy majątek. Nie uczy się tego w szkołach – niestety. Rządzącym też nie jest na rękę niezależność finansowa obywatela, bo nie mogą nas trzymać za p...k plusami i ulgami. Czytaliście ksiązke pt. Emerytura nie jest Ci potrzebna? Można się dowiedzieć jak unikać pułapek zadłużenia, jak zarządzać pieniędzmi, uniezależnić się finansowo, zbudować majątek przez inwestycje w nieruchomości, mieć co miesiąc dochody.