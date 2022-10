Dagmara Bryzek szczerze o relacji z Miśkiem Koterskim: "Jestem w takim punkcie życia, że nie muszę tego rozpamiętywać" (WIDEO)

Truee 55 min. temu zgłoś do moderacji 11 10 Odpowiedz

Dziewczyna traktowała Miśka jak fajnego ziomka, artyste ;) Byli troszke zauroczeni ale to wszystko;) Pewnie zyskała korzyści i traktuje to na luzie. Gdyby pokochała Miśka wielką miłością to uwierzcie nie odpuściłaby tak łatwo. Ona po rozstaniu już w pierwszych dniach super wyglądała,uśmiechnięta. To nie było aż tak poważne. Bryzek w blondzie jest bardzo ładna w ciemnych niezbyt. Marcela z kolei była przepiękna w ciemnych włosach a ten blond jej nie pasuje. Mam wrażenie, że upodabnia sie do Bryzek bo tak wielu internautów ekscytuje sie jej urodą. Zauważcie, że w Polsce jednak większość docenia blondynki a nie brunetki...Klaudia El Dursi i Marina Łuczenko to jedynie wyjątki a tak każdy wielbi słowianki:Izabela Scorupco, Magda Mielcarz, Joanna Opozda czy jeszcze Dagmara Bryzek to dla większości najpiękniejsze ideały. Moim zdaniem każdemu pasuje coś innego . Marcela np fatalnie wygląda w blondzie. W ciemnych była przepiękna. Także najlepsze to nie iść za tłumem a postawić na to co nam pasuje. Ja z kolei musze wydać sporo kasy na rozjaśnienie włosów na platyne bo mam za ciemne włosy... Większość fryzjerek widzi mnie tylko w platynie bo mam dziewczęcą, baby face buzie .. Zobacze jak będe sie czuła w tym odcieniu;)