Dagmara Kaźmierska planuje LIFTING TWARZY: "Nie rozumiem, co jest takiego w starzeniu się Z GODNOŚCIĄ"

Monikk

Mam nagranie z wywiadu gdzie sam nasz prezydent Duda powiedział że się nie szczepi ani na zwykłą grypę ani na covid który też jest odłamem pochodnym od zwykłej grypy. Cytuję" Muszę powiedzieć że miałem różne złe doświadczenia ze szczepieniem przeciwko grypie wśród moich kolegów którzy... Były takie sytuacje że się szczepili i bardzo ciężko przechodzili grypę która akurat w danym roku przyszła więc ja uznałem że po prostu nie ma to sensu, no po co eksperymentować na sobie????, po co???, po co brać jakieś iniekcje do swojego organizmu a potem i tak to nie przynosi efektu i człowiek ciężko choruje więc uznałem że, że nie będę się szczepił i dlatego się nie szczepiłem a do coronavirusa............. OCZYWIŚCIE JA NIE JESTEM EKSPERTEM W TYM ZAKRESIE, NIE JESTEM, NIE JESTEM CZŁOWIEKIEM KTÓRY SIĘ PROFESJONALNIE ZAJMUJE CZY TAM WIRUSAMI, NATOMIAST O Ile JA SIĘ ORIENTUJĘ TO JEST WIRUS PODOBNY DO GRUPY, W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PODCHODZĘ DO NIEGO JAK DO GRYPY". Wszystko jasne??????, a wy się szczepicie, mówiłam że prawie wszyscy w Sejmie się nie zaszczepili nawet premier i jego kolega po fachu którzy nie mają żadnej wiedzy ale zmuszają innych do osłabienia lub wyniszczenia swojego organizmu poprzez zmuszanie ludzi do eksperymentu, globalnego eksperymentu. Mam te nagranie przy sobie widać na nim Andrzeja w słuchawkach i przy mikrofonie. Ludzie włączcie myślenie, ten pseudo lekarz który wyzywa, prowokuje i wywiera presję na innych z Wrocławia, on dostaje szmal, on i szpital w którym pracuje za paplanie głupot w mediach. O ile mi wiadomo szpital w którym pracuje jest szpitalem PAŃSTWOWYM, dla niego to czysty zysk a dla szpitala zastrzyk. Wstyd by dla pieniędzy zaprzedać duszę diabłu. Wstyd. Mam nadzieję że dożyję tego momentu kiedy gościu z Borowskiej odpowie przed sądem za świadome wprowadzanie ludzi w błąd i narażenie ich na niebezpieczeństwo utraty zdrowia a nawet życia dla swoich własnych korzyści.