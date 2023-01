Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcie sprzed 30 lat. Nie poprawiała jeszcze wtedy urody i nie miała wyroku na koncie (FOTO)

Dagmara Kaźmierska na zdjęciu z młodości. Kogo wam przypomina?

Jak obserwatorzy zareagowali na post instagramerki? Co ciekawe, wielu komentujących porównało młodą Dagmarę Kaźmierską do jej syna, Conana.

Boże! Jaki Conan jest do pani podobny; Conanek jest bardzo podobny do Pani; Jest moc, to jest ogień, ale podobieństwo do syna.