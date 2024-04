Dagmara Kaźmierska REZYGNUJE z udziału w "Tańcu z Gwiazdami"! Wydała oświadczenie

Norbert 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Aby było sprawiedliwie i prawdziwie, to proszę za każdym razem wyciągnąć każdej tzw tańczącej gwieździe jej jakieś brudy, przewiny choćby z przed lat i potem w tytule to wkleić, by dalej już pisać o postępach. A nie wszyscy huzia na Józia. Tak samo nie omijać sławnego jury. Nawet jak nie napiszecie, to pamiętamy i przypomnimy. Najbardziej odpowiada mi taniec Roxi, ale weto wobec chamskiego zachowania wobec Dagmary. Mamba do domu, bo już starowina się zużyła.