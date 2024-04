Dagmara Kaźmierska wstydziła się za syna, gdy zaczął PYSKOWAĆ Iwonie Pavlović? "Conanek dostał już za to burę"

Syn Kaźmierskiej zapyskował Iwonie Pavlović

Po kilku odcinkach nowego sezonu show widać, że Dagmara Kaźmierska, mimo ogromnej sympatii części widzów, nie najlepiej radzi sobie na parkiecie . Świadczą o tym, chociażby niskie oceny jury. Ostatnio w panelu jurorskim przeszkodził syn Dagmary. Po wręczeniu kwiatów mamie Conan powiedział, że "gdyby pani Iwona miała takie nogi, jak jego mama, to by nie zrobiła ani jednego kroku".

Co ja mam powiedzieć. Ja myślałam, że zapadnę się tam pod parkiet . Chyba pierwszy raz zabrakło mi języka. Conan bronił mnie jak lew. Ja nie wiem, co ja bym zrobiła, dlatego nie chciałbym słyszeć, jak ktoś jego krytykuje . Oj, nie wiem, jakby do było - mówiła w rozmowie z "Pomponikiem".

Dagmara Kaźmierska komentuje zachowanie syna

Conanek dostał już za to burę [...] Pani Iwonka też to zrozumiała, że to powiedział syn w obronie matki. Tu się kierowały wyższe emocje i uczucia, ale mogło tego nie być. On jest dobrze wychowany i ja nie wiem, co mu się stało, że on tak zapyskował - kontynuowała.