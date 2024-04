Dagmara Kaźmierska wydała OŚWIADCZENIE!

Krystian 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jestem z Kłodzka, czyli z miasta gdzie ona mieszka. Tu mieszkańcy nigdy nie mogli w to uwierzyć co widzą w TV. Dla nas to było nie pojęte, bowiem każdy z nas ją zna i zna jej przeszłość, przetrzymywała młode dziewczyny, zmuszając je do prostytucji, były bite, gwałcone na jej oczach przez jej gachów, traktowane jak śmieci a Teraz jest wielką gwiazdą !!!;) to tak jak by Polsat dał pedofilowi prowadzić The Wois Kids .