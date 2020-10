Dagmara Kaźmierska żąda WIDZENIA Z ANDRZEJEM DUDĄ: "Ja nie jestem PIJANA" (WIDEO)

Nie da się nie zauważyć, że nieustraszona celebrytka ucieka się do coraz to bardziej wymyślnych sposobów, by przyciągnąć widownię przed telewizory. W najnowszym odcinku 45-latka przeszła samą siebie podczas wakacji w Juracie, na które wybrała się z Conanem, jego znajomym Markiem i przyjaciółką Wiolettą. W trakcie lanczu w jednej z nadmorskich knajp syn Dagmary przypomniał mamie, że prezydent Andrzej Duda przyjechał akurat nad morze i że mieli całą "ekipą" udać się na jego wiec.