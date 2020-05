Dagmara z "Królowych życia" poddała się testom na koronawirusa: "Co to za Królowa bez korony?"

Przykładem takiej osoby miała być właśnie Kaźmierska, która w przeszłości była skazana prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo i sutenerstwo. Nie przeszkodziło jej to zrobić kariery w show biznesie. Wręcz przeciwnie - można odnieść wrażenie, że "barwna" przeszłość nawet pomogła jej się wypromować.

Dagmara dba o to, aby stale podtrzymywać zainteresowanie swoją osobą. Intensywnie promuje się zwłaszcza w mediach społecznościowych. Ostatnio opowiedziała się po stronie kobiet, które protestowały przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Internauci szybko wypomnieli jej jednak, że sama zgotowała niegdyś piekło wielu kobietom.

Teraz "Królowa" zabrała głos w temacie pandemii. Kaźmierska ujawniła na Instagramie, że wraz z synem, Conanem, poddali się testom na obecność koronawirusa. Wydali na to aż 1100 złotych , po 550 "na głowę".

Aniołki, test na koronę negatywny. Cholera - co to za Królowa bez korony? (oczywiście żart, żeby zaraz na mnie nie wskoczyli co niektórzy życzliwi). Humor jak zawsze mi dopisuje (...) - napisała.