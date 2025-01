Dakota Johnson i Chris Martin jednak są RAZEM. Spacerowali ZA RĘKĘ po Mumbaju

W sierpniu minionego roku media za oceanem informowały, że to koniec związku Dakoty Johnson i Chrisa Martina. Aktorka miała przestać pojawiać się na koncertach ukochanego, a z jej palca zniknął pierścionek zaręczynowy. Głos zabrała też osoba z otoczenia gwiazdorskiego duetu.

Chris i Dakota przez ostatnie kilka miesięcy desperacko walczyli o to, aby ich związek przetrwał. Zawsze będą się kochać, ale oboje doszli do wniosku, że tej relacji nie da się utrzymać na dłuższą metę. Oboje są zapracowanymi ludźmi, Chris był w Europie z Coldplay i obaj mają osobiste priorytety, pasje i zobowiązania zawodowe, które w naturalny sposób nie przeplatają się ze sobą. Chcieli, żeby to zadziałało, ale tak się nie stało, a teraz zaakceptowali, że najlepiej będzie ruszyć dalej osobno - mówił wówczas informator serwisu MailOnline.