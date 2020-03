Dance Dance Dance. Ania Mucha "komplementuje" Olka Sikorę: "Przypominasz wujka na weselu, jak tańczy"

Merul 41 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Mucha sobie coś zapisuje na tych kartkach, ale to chyba coś w stylu: „ten żart już zużyłam, ten mogę podczepić pod następną parę, jeśli Ida będzie się wypowiadała pierwsza i da wysokie punkty to ja dam mniej” etc. Mucha jest żenującą pseudoaktorko-celebrytką, która dyskutuje na temat technicznych aspektów tańca z profesjonalistką jaką jest Idą. Rozumiem, że ona może mieć swoje własne „wytyczne” ale bez przesady...trochę kultury! ! Nie lubię Muchy za jej prostactwo i tzw. Głupią Mądrość. Dlatego uważam, że Ida , idąc tropem znanego porzekadła, że „z głupotą się nie dyskutuje”, powinna nie podejmować mało subtelnych aluzji Anny, które mogłyby jedynie doprowadzić do kłótni. A pamiętajmy, że jest to program rozrywkowy a nie wojna! Dodatkowo pamiętajmy, że wygrane pieniądze są wpłacane na cele charytatywne . Myślę, że te 2 aspekty: rozrywkowy charakter programu oraz nagrody na cele charytatywne powinny być podstawowe. Z mojej obserwacji wynika, że niektórzy uczestnicy tak bardzo chcą wygrać, że wchodzą w długie dyskusje z jurorami, próbują się tłumaczyć itd. zapominając kompletnie jaki to jest program i jaki jest jego cel (poza oglądalnością oczywiście 😊). Na szczęście są jeszcze pary, które podchodZą do wszystkiego na luzie (a przynajmniej tak to wygląda). Mam na myśli Braci Jonkisz, Fit Lovers i Ew. Ania i Mateusz), reszta tj. Mroczek z Cypryanskim to moim zdaniem kolejna żenada tego programu - zaraz po jurorce Annie M.