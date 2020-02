"Dance, dance, dance". Anna Mucha zasiądzie W JURY!

Nie ma co ukrywać, że na podobne emocje liczymy też podczas emisji drugiej edycji tanecznego show TVP. Wiadomo już, kto dokładnie powalczy o zwycięstwo, a teraz dowiadujemy się, kto pomoże lub też wręcz przeciwnie - przeszkodzi im w drodze do finału.

Wydało się! To ja zasiądę po prawicy Idy i Roberta. Zapowiada się show pełen emocji, krwi i potu! Technika ma dla mnie drugorzędne znaczenie. Ważniejsze jest to, czy uczestnicy wciągną mnie w swoją historię! A ja... No cóż, zawsze mówię to, co myślę - zdradza Anna Mucha.