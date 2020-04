"Dance dance dance": Rozemocjonowana Anna Mucha ekscytuje się klatą Rafała Jonkisza: "Chcę mu dać coś między 6 a 9"

Elka 15 min. temu zgłoś do moderacji 174 1 Odpowiedz

Kochani. To jeszcze nie koniec koronawirusa. Energia pokazuje jasno, nawet jeśli zachorowalność odpuści latem, potem na jesieni, mniejszymi falami, ten wirus może być atakujący, nawet do połowy przyszłego roku. Będzie to tak powoli wygasało. Na ten moment przy tej fali, która jest przy tym wzrośnie i polu energii mocno kołyszącym się będzie nam towarzyszyć do czerwca-lipca 2021, choć myślę, że od nowego roku 2021 powoli zacznie się to wszystko wyspokajać. Potwarzam jeszcze raz - nadal w tym wszystkim chodzi o politykę, o władzę nad światem - to jest globalna wojna, kto będzie rządził, kto będzie miał przewagę, my jesteśmy jedynie pionkami w tej grze, którzy wielu płacą życiem. To nie jest żaden wirus od zwierząt, tylko z labolatorium, został wypuszczony po to, by zatrzymać gospodarki świata i ten, kto to wypuścił planował zostać globalną potęgą. I zostanie. Jak obecnie wygląda ta sytuacja w polu energii? Rozwarstwienie Ziemi, o której pisałam poprzednio, następuje w dalszym ciągu. Dzielimy się na dwie części - gdzie bardzo silnie zaznacza się energii świadomoci, którzy są obudzeni i tych, którzy są w upadku świadomościowym. To rozwarstwienie zaczęło się między 2011 a 2012 r. Dwa tygodnie temu było jeszcze w połowie, a dzisiaj 18.04 oba pola trzymają się już na jednej nici - są już prawie rozwarstwione, podzielone. Zobaczcie, jakie nastąpiło ogromne przyspieszenie. Oddech Ziemi od ok. dwóch tygodni zaczął być jedna zdrowszy - wydłużył się ten czas, który był dotychczas krótki między wdechem a wydechem, on jest jakby głębszy i nie ma w tym momencie takich przedwstępnych oddechów, które nazwałam sobie je wstęknięciami. Tymczasem sama planeta w tym momencie doznała jakiejś ulgi, tak jakby ona odżyła. Wszyscy mówią o zwierzętach, stały się bardziej ekspansywne., zaczęły wracać na swoje stare tereny, jest mniejsze zanieczyszczenie. Więc ewidentnie zachodzi tu jakiś proces takiego oddechu głębszego, ulgi dla naszej Matki Ziemi, co uważam jest bardzo ważne. Także drgania Ziemi są mniejsze. Tak jak drgała wcześniej skorupa ziemska w sposób bardzo chaotyczny, to teraz te drgania są mniejsze, spokojniejsze, równiejsze, tak jakby Ziemia zaczęła się uspokajać. Ziemia zaczęła się również oczyszczać, ponieważ więcej świetlistej energii ze wszechświata, czystości energii. A gdzie się podział olbrzymi brud? Znajduje się on w ciele astralnym Ziemi. Tam się na niskich poziomach astralnych toczy się ogromna wojna walka ze złem, co my widzimy właśniee w postaci pożarów, huraganów, susz, zarazy, robactwa itp.