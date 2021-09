Daniel Craig ZAWSTYDZIŁ SIĘ w rozmowie z księżną Kate. Co jej powiedział? (ZDJĘCIA)

Seria filmów o Jamesie Bondzie wraz z upływem dekad może szczycić się rosnącą popularnością na całym świecie. Dla twórców jest to też niezwykle dochodowy biznes, tak więc nie powinno dziwić, że do kin wchodzi kolejna część przygód Agenta 007, w którego po raz kolejny wcielił się Daniel Craig . Produkcja powstawała już od dawna, jednak uległa opóźnieniu przez pandemię koronawirusa.

We wtorek na premierze filmu "No Time to Die" pojawiło się zatrzęsienie gwiazd, wśród których można było wypatrzeć takie osobistości jak Billie Eilish, Jason Momoa, Judi Dench czy sam Daniel Craig. Co ciekawe, oficjalny czerwony dywan zaszczycili też obecnością członkowie rodziny królewskiej: księżna Kate i książę William oraz para książęca Karol i Camilla.