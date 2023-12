Daniel Majewski opublikował kolejny wpis o kryzysie w związku. "To ja wyszedłem z domu. ŚWIADOMIE"

Mam po prostu naprawdę dość... Wszystko jest bardzo inaczej! Nie macie pojęcia, co przeżywam od prawie trzech miesięcy! Oczywiście znowu będąc najgorszym za nic... Ja pi*rdolę... Powoli się poddaję, naprawdę. Każdy dzień to tak niesamowicie okrutne wewnętrzne samotne cierpienie, że nigdy, ale to przenigdy nie oddałbym go nawet wrogowi. (...) Proszę, niech ten koszmar się już skończy! Błagam - napisał Majewski.