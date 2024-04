Daniel Martyniuk śpiewa hit Elvisa Presleya. Ekspertka miażdży jego wokal: "Powinien otrzymać skierowanie na oddział PULMONOLOGICZNY" (WIDEO)

Gość 43 min. temu zgłoś do moderacji 113 3 Odpowiedz

Gość śpiewa na takim poziomie, na jakim przeciętny Kowalski śpiewa pod prysznicem. Fałszuje niemiłosiernie a do tego jeszcze te końcówki -ing😂Wiecie, najgorsze jest to, że każda krytyka tego wielkiego wykonu będzie uważana za hejt a Danielek dalej będzie żył w samouwielbieniu i tworzył takie" hity". Gość nie wie kim chce zostać koedy dorośnie, więc stwierdził, że skoro gawiedź łyka disco polo to jego też łyknie. Gratki dla rodziców, pewnie pękają z dumy jak patrzą na osobę, którą wychowali.