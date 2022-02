Daniel Passent nie żyje. Miał 83 lata

rossa 29 min. temu zgłoś do moderacji 71 4 Odpowiedz

Nie pamiętał swoich rodziców. W czasach wojennej zawieruchy, gdy był młodym chłopcem ukrywano go w szafie przed Niemcami. Wychował go wujek/kuzyn wraz z żoną. Pan Daniel tęsknił za rodzicami, których nie mógł pamiętać. Co za okrutny los. Teraz są już razem. Zapamiętam go jako bardzo błyskotliwego i profesjonalnego dziennikarza. I ojca. Słowa jego córki Agaty to najlepszy dowód na to jakim był ojcem. Wspaniałym, który właściwie sam ją wychował. Jego odejście to strata i mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. A jednak.