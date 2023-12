Danuta Holecka była twarzą TVP. Tak wyglądał jej DEBIUT w "Wiadomościach". Nie obyło się bez wpadki. Pamiętacie? (ZDJĘCIA)

Danuta Holecka po raz pierwszy na antenie TVP miała okazję wystąpić w 1993 roku , kiedy to udało jej się zwyciężyć konkurs na prezenterkę. Początkowo przygotowywała relację z Senatu, a cztery lata później po raz pierwszy zadebiutowała w głównym wydaniu "Wiadomości".

Kariera dziennikarki zaczęła nabierać rozpędu w 2016 roku. 13 stycznia 2016 roku oficjalnie dołączyła do stałej stawki prowadzących serwisu informacyjnego. Wielokrotnie zarzucano jej stronniczość wypowiedzi i opowiadanie się za PiS-em. Przypominamy, jak wyglądał jej debiut.

Tak wyglądał debiut Danuty Holeckiej w "Wiadomościach". Pamiętaliście?

Danuta Holecka pierwsze wydanie "Wiadomości" rozpoczęła od przywitania się z widzami. Od razu przeszła do opowiadania o tym, że Komisja Europejska wzięła pod lupę praworządność Polsce, o czym zadecydowano jednogłośnie.

Nie zabrakło również nawiązań do konfliktu między polskimi politykami. Ci mieli mieszane odczucia w kwestii decyzji KE. Po reportażu Magdaleny Sobkowiak pokusiła się od dość wymowny komentarz.

Nie była to jedyna szpileczka wobec opozycji. Kiedy omawiano zaproponowaną przez PiS reformę prokuratury, dodała:

Opozycja mówi "nie", choć znaczna jej część nie tyle odnosi się merytorycznie do samych zmian w projekcie ustawy, co do osoby obecnego ministra sprawiedliwości - stwierdziła Holecka.