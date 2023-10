Danuta Holecka ma synów BLIŹNIAKÓW. Mają po 29 lat i też robią karierę. Nie poszli jednak w ślady znanej mamy (FOTO)

Danuta Holecka doczekała się dwóch synów. Tak mówiła o Stefanie i Julianie

Jak to zazwyczaj bywa w przypadku gwiazd telewizji, media interesują się nie tylko kolejnymi występami Holeckiej na wizji, lecz również jej życiem prywatnym. Wiadomo, że dziennikarka Telewizji Polskiej od przeszło trzech dekad jest żoną przedsiębiorcy Krzysztofa Dunina-Holeckiego, którego poznała jeszcze w czasie studiów. Małżonkowie doczekali się razem dwóch dorosłych już synów, bliźniaków Stefana i Juliana. Choć pociechy Holeckiej trzymają się z dala od świata mediów, na przestrzeni lat dziennikarce zdarzało się wspominać o swych latoroślach w wywiadach. W rozmowie z "Dobrym Tygodniem" z 2016 roku szefowa "Wiadomości" nie ukrywała, że choć jej synowie są podobni do siebie pod względem fizycznym, ich charaktery są bardzo odmienne.

Fizycznie są podobni, choć Stefek, starszy o dwie minuty, jest trochę potężniejszy. Charakterami się różnią, inaczej się też ubierają - Stefek woli rzeczy luźne, a Julek obcisłe. Pierwszy jest bardzo pracowity, solidny, a drugi, dopiero jak ma nóż na gardle, to zakasuje rękawy - mówiła Holecka na łamach "Dobrego Tygodnia".

Jurku, sprzęt bardzo drogi, bo stawiacie i urządzenia do rezonansu, i do tomografii. Mój synek wiele lat temu sam korzystał z dobrze wyposażonego inkubatora z serduszkiem WOŚP. I za to również bardzo dziękuję - mówiła Holecka na antenie TVP Info.