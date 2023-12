Danuta Holecka POWRACA! Jest zapowiedź jej nowego programu: "Zapraszam na PRAWDZIWE WIADOMOŚCI". Tęskniliście?

Danuta Holecka zrezygnowała z pracy w TVP, zanim doszło do zmian w zarządzie spółki. Ostatni raz prowadziła "Wiadomości" w piątek 8 grudnia, natomiast we wtorek 12 grudnia była gospodynią programu "Minęła 20" w TVP Info. W mediach aż zawrzało na temat wypłaty, którą Holecka miała otrzymać w ramach zakazu konkurencji. Ten miał obowiązywać ponad pół roku, za co prezenterka mogła rzekomo liczyć na kwotę rzędu pół miliona złotych. Okazało się jednak, że zrzekła się tych pieniędzy: