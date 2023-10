Danuta Holecka ZAKPIŁA z Ryszarda Petru w "Wiadomościach" TVP. "KRÓL WPADEK"

Przedmiotem medialnej dyskusji w ostatnich dniach jest nie tylko nowy układ sił w polskim parlamencie, lecz równie sami posłowie, którzy wkrótce zasiądą w sejmowych ławach. Nie jest tajemnicą, że niedzielne głosowanie Polaków wyeliminowało z sejmu kilkoro znanych polityków, w tym Janusza Korwin-Mikkego, Tadeusza Cymańskiego czy Jadwigę Emilewicz. Wybory zaowocowały także kilkoma wielkimi powrotami do parlamentu. W gronie szczęśliwców, którzy już wkrótce ponownie pojawią się w sejmie znalazł się również Ryszard Petru , który po czteroletniej przerwie od polityki zdobył mandat poselski z ramienia Trzeciej Drogi. Co ciekawe, choć niegdysiejszy lider Nowoczesnej nie zdążył jeszcze powrócić na sejmowe korytarze, już stał się obiektem kpin dziennikarzy "Wiadomości TVP".

Kpiny z Ryszarda Petru w "Wiadomościach". Danuta Holecka nie powstrzymała śmiechu

W materiale Adriana Boreckiego widzowie Telewizji Polskiej mogli zobaczyć szereg archiwalnych wypowiedzi Ryszarda Petru. Autor materiału zakpił m.in. z "encyklopedycznej wiedzy o świecie" polityka, wypominając mu słynny cytat o świętach. W materiale wyraźnie zadbano o to, by pomyłki Petru były łatwe do wykrycia - nagrania zmontowano bowiem tak, by niektóre z przeinaczonych słów padły z ust polityka kilkakrotnie.