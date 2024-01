Danuta Holecka zaliczyła WPADKĘ podczas prowadzenia serwisu informacyjnego w TV Republika. Wyszło niezręcznie?

Marta 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Jestem przeciwniczką PiS ale to co robicie to już jakiś absurd. To portal plotkarski czy propagandowy? Teraz wy zaczynacie być jak PiS. Skończcie te polityczne tematy, nie po to wchodzimy na pudełka. Dodatkowo wyciąganie nawet najdrobniejszej wpadki PiS i rozdmuchiwanie jej do absurdalnych rozmiarów odnosi skutek wręcz przeciwny, zaczynam mieć dość obecnego rządu i ich polityki. Nas nie musicie przekonywać że PiS to zło, my tonęliśmy. Chcemy plotek o celebrytach a nie politykach!