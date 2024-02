Danuta Holecka ZŁAGODNIAŁA w TV Republika? Ekspert od mowy ciała: "Pojawia się sarkastyczny uśmiech, kpina, ironia, szyderstwo"

Gdzie się podziała dawna Danuta Holecka? Ekspert od mowy ciała wyjaśnia

W TV Republika widzimy panią Holecką w wersji soft, mniej emocjonalną, trochę mniej życzliwą, trochę mniej złośliwą, niż to bywało w czasach TVP. To może po prostu wynikać z faktu, że jednak ostatni raz, kiedy widzieliśmy ją w TVP, to były czasy przedwyborcze i wyborcze i wtedy ta atmosfera była bardzo napięta. To była dosłownie taka bezpardonowa walka. I to było widać, że w związku z tym pani Holecka również, kolokwialnie mówiąc, do tego pieca dokładała - podkreślił Łukasz Kaca.