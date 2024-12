Danuta Martyniuk krótko o Danielu: "Syna wychowałam dobrze. To on wybrał narkotyki"

Piszecie, że złe wychowanie, że to wina rodziców. Albo żeby poszedł na kasę do biedronki to mu przejdzie. Ludzie, to jest nałogowiec. Żadna biedronka mu nie pomoże. I żadna wina Danki. Której nie Lubie, ale musze być obiektywna. Nałóg zawsze wygra. I tu wygrywa, i doprowadzi do tragedii. I dla samej Danki i tego całego Zenka to jest taki ból, bo widzą, jak ich syn umiera. Codziennie myślisz o tym, czy żyje. I żadna praca, żadna terapia nie pomoże. to koniec. I wszyscy o tym wiemy. Pytanie ile mu jeszcze zostało życia. I wieszanie psów na rodzicach to jest dobijanie leżącego. Szkoda mi Danki jako matki, bo artystka dla mnie żadna. Ale jako matki - wielki żal. Pamiętajcie - jeden wpadnie w nałóg, bo ma w głowie taka klepkę, co jak posmakuje to koniec. A inny nie. Tu był dobry grunt, daniel wpadł w sidła nałogu i już z niego nigdy nie wyjdzie. Danka - trzymaj się.