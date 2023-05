Danuta Martyniuk wciąż jest w żałobie: "Płakaliśmy wszyscy". Tak zareagowała na sugestię Daniela, żeby SKREMOWAĆ ich zmarłego psa

Danuta Martyniuk przez lata stała w cieniu męża, który wyrósł na jednego z najsłynniejszych wodzirejów w kraju. Ostatnimi czasy sytuacja jednak uległa zmianie i to żona Zenka gości na eventach czy spowiada się z gruntowej metamorfozy w rozmowach z dziennikarzami. Mówi się nawet, że Danusia mogłaby liczyć na zaproszenie do "Tańca z gwiazdami" - oczywiście w charakterze gwiazdy...

Rodzina Martyniuków przeżyła tragedię. Danusia smutno: "Ta żałoba chyba nigdy nie przejdzie"

W natłoku zmian i medialnych aktywności Danuty Martyniuk można zapomnieć, że discopolowa familia ma też na koncie trudne doświadczenia. W połowie 2022 roku wyszło na jaw, że odeszła Chicca , ukochana suczka Martyniuków, która była dla nich jak członek rodziny. Od tego momentu minęło już co prawda kilka miesięcy, ale żonie Zenka Martyniuka bardzo doskwiera nieobecność czworonożnej przyjaciółki.

Ta żałoba chyba nigdy nie przejdzie - mówi smutno Danusia na łamach "Super Expressu". Ja do dziś jeżeli coś po niej zobaczę, to nie umiem powstrzymać łez. Wszystko pochowałam, ale ostatnio czegoś szukałam na strychu i przez przypadek zobaczyłam jakąś miseczkę i od razu się rozpłakałam.

Martyniuk tęskni za Chiccą do tego stopnia, że ani myśli kimkolwiek ją zastępować.

Ten smutek chyba nigdy nie przejdzie i nie chcę już więcej zwierzątek. Na razie przynajmniej. To był mój pierwszy piesek...

Daniel chciał skremować zmarłego psa Martyniuków. Tak zareagowała Danuta

Żona Zenka wróciła myślami do momentu, gdy Chicca odeszła za tęczowy most. Jak wspomina, była to trudna chwila dla całej rodziny, a po telefonie od siostry, której weterynarz przekazał smutne wieści, wszyscy płakali.